Publicado 16/11/2020 11:55 | Atualizado 16/11/2020 12:01

Rio - Moradores relataram na manhã desta segunda-feira (16) muitos tiros na região do Morro da Providência , na Gamboa, Centro do Rio. De acordo com a Polícia Militar, criminosos armados atacaram equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Por conta dos tiros, as linhas 2 e 3 do VLT tiveram que ser parcialmente paralisadas por volta das 8:30 e retornaram às 10h.

A assessoria do VLT informou que às 10:40 houve uma nova paralisação por conta dos tiros, dessa vez com as 3 linhas, sem previsão de retorno.

10h40 | #VLTInforma: Questões de segurança pública impactam novamente a circulação, desta vez nas linhas 1, 2 e 3. Veja o status de cada trecho:



L1: Parada dos Navios x Santos Dumont

L2: Saara x Praça XV

L3: Santa Rita x Santos Dumont — VLT Carioca (@VLTCarioca) November 16, 2020

Até o momento, não há registro de presos ou feridos. O policiamento está reforçado na região.