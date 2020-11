Aulas presenciais na rede municipal retornam na terça-feira para o 9º ano Cléber Mendes

Por Beatriz Perez

Publicado 16/11/2020 18:02

Rio - Com aulas presenciais suspensas desde o dia 16 de março, os alunos do 9º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação poderão retornar às escolas nesta terça-feira (17), conforme o desejo das famílias. São 61 mil alunos destas turmas, que estudam em 427 unidades.

O retorno será apenas para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental - 9º ano, último ano do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e do Carioca 2 (projeto de correção de fluxo) das escolas públicas municipais cariocas. Professores, alunos e demais profissionais de Educação que tenham comorbidades não voltarão para as aulas presenciais. Pais, responsáveis e alunos poderão optar pela aula de forma remota.



Estas aulas presenciais acontecerão em quatro dias da semana – às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. As turmas estarão divididas em grupos A e B para evitar aglomerações, segundo a pasta. Serão três horas de aulas por dia, nos turnos da manhã e da tarde para o 9º ano. E à noite para o PEJA. Nas quartas-feiras haverá um reforço na higienização das unidades escolares, que já passam por limpezas regularmente nos demais dias.

Publicidade

Unidades terão transferências de alunos



Três unidades escolares não poderão receber alunos na terça-feira e terão as turmas remanejadas, conforme ofício da SME, que a reportagem teve acesso.



Publicidade

Confira a relação abaixo:



O CIEP Avenida dos Desfiles, na Cidade Nova, região Central do Rio, está à disposição da SMDSH para acolhimento de pessoas em situação de rua neste período de pandemia. Sendo assim, os alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) 2 Bloco 2 desta Unidade Escolar serão atendidos na Escola Municipal Calouste Gulbenkian, também na Cidade Nova.



Publicidade

Os alunos do PEJA 2 – Bloco 2, duas turmas, totalizando 93 alunos, do CIEP Gregório Bezerra, na Penha, Zona Norte do Rio, serão atendidos na E.M. Clóvis Beviláquia, em Olaria.

Os alunos da E.M. Alberto Rangel, na Cidade de Deus, já estavam sendo atendidos na EM Leila Barcellos, que também fica na comunidade, em virtude de obra de recuperação geral que encontra-se suspensa. A SME diz em ofício que agendará visita à Unidade Escolar na próxima semana para ver se é possível a realização de algumas adaptações na rede física para que os alunos do 9º ano retornem ao prédio – são 02 turmas do 9º Ano, totalizando 52 alunos.



Publicidade

Já a Escola Municipal Jesus Soares Pereira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, passa por obras de recuperação geral que, no momento, encontra-se suspensa. A Coordenadoria Regional de Educação, juntamente com a Direção, avalia se os alunos poderão ser atendidos na Escola ou se irão para outra unidade. São 119 alunos matriculados em 03 turmas do 9º ano e 60 matriculados em 02 turmas do Projeto Carioca 2. A SME informa que os alunos serão atendidos normalmente na unidade. "Não há problema algum de infraestrutura que impeça a realização das aulas. Um trecho da escola está em obra, mas há uma unidade ao lado, no mesmo terreno, que poderá sanar qualquer necessidade", diz em nota.

Profissionais infectados

Publicidade

Nenhuma escola, diz a pasta, ficará fechada amanhã devido à contaminação de profissionais da Educação. Apenas seis unidades escolares do total da Rede Municipal de Ensino (0,4%) foram fechadas temporariamente para higienização após profissionais relatarem que tiveram contato com pessoas contaminadas ou que apresentaram sintomas. Estes profissionais foram afastados e assim ficarão durante todo o ciclo da doença.



Foram seis profissionais, um de cada unidade, segundo a SME. Aqueles que já cumpriram quarentena e estão aptos a retornar deverão estar presentes nas escolas.



Publicidade

O protocolo sanitário determina que a direção e os setores administrativos atuem em sistema de rodízio de equipes no cuidado das escolas. Portanto, as equipes do rodízio que não tiveram contato com a doença procedem normalmente com o trabalho.

Protocolos de segurança



A Secretaria Municipal de Educação afirma que os protocolos de segurança indicados pela Vigilância Sanitária serão cumpridos para garantir a segurança da comunidade escolar. Haverá redimensionamento dos espaços utilizados e disponibilização dos produtos necessários para a higienização pessoal e do ambiente escolar, como máscaras, álcool em gel e sabonete líquido, entre outros itens. O retorno de outras turmas se dará após uma avaliação desta retomada inicial do 9º ano, PEJA e Carioca 2, com comunicação posterior para os demais estudantes.

Publicidade

As informações foram encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação. A reportagem solicitou entrevista com porta-voz, mas a pasta respondeu as demandas por email.