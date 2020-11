Allyson Andrade de Almeida, de 24 anos, morreu após ser baleado Reprodução

Publicado 16/11/2020 13:01 | Atualizado 16/11/2020 13:07

Rio - A Polícia Civil investiga o assassinato do jovem Allyson Andrade de Almeida, de 24 anos, morto na madrugada deste domingo (15), após ser baleado durante uma confusão. Segundo informações, o rapaz estava com amigos em uma festa na Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio.

Allyson estava acompanhado do amigo Fabio Lucca Ferreira de Souza, de 20 anos. Os dois teriam saído da Rua Quiririm, local da festa, e foram atacados a pauladas. A dupla chegou a ser levada Largo do Respeito, em Bento Ribeiro, na Zona Norte. Lá, a briga chegou a piorar.

Durante a confusão, um homem sacou uma arma e fez vários disparos. Um deles atingiu Allyson, que chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Campinho, também na Zona Norte. O estado de saúde dele era considerado grave e precisou ser transferido em caráter emergencial para o Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu.



O enterro de Allyson está marcado para a tarde deste segunda-feira (16), no Cemitério de Inhaúma. O horário de sepultamento não foi divulgado.



Além dos amigos Allyson e Fabio, os jovens Lucas Flávio de Almeida Santos e Jonata Flavio de Almeida dos Santos, ambos com 24 anos, também ficaram feridos e foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte.

Em nota a PM disse que foi acionada para uma ocorrência de tiros no local. No local, soube da confusão e das pessoas feridas.

A Delegacia de Homicídios da Capital vai investigar o crime. Segundo a Polícia Civil, "diligências estão sendo realizadas".