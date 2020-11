Por O Dia

Publicado 17/11/2020 00:00

E a leitura vai viajar pela cidade do Rio. A Secretaria Especial de Turismo e Legado Olímpico anunciou, ontem, que o projeto Livros nas Praças, que leva um ônibus-biblioteca para diversos bairros, vai estar no Parque Olímpico da Barra na próxima quinta-feira, para emprestar livros gratuitamente.

O veículo adaptado funciona como uma biblioteca sobre rodas. O acervo, com livros que atendem a todas as idades, incluindo clássicos, literatura nacional e internacional, infantis, entre outros, fica à disposição dos moradores da região para que peguem emprestado e devolvam no prazo combinado.

A expectativa do projeto é estimular o hábito da leitura, assim como formas de adquirir conhecimento que não dependam exclusivamente da internet. Para a secretária de Turismo e Legado Olímpico, Camila Sousa, é uma satisfação ter esse projeto no Parque Olímpico.

A titular ainda disse que os equipamentos do legado olímpico podem e devem ser utilizados não só para o esporte, mas também para lazer e incentivo ao conhecimento. "O Legado Olímpico não se resume apenas às atividades esportivas. A educação e o entretenimento são fundamentais para uma boa qualidade de vida", afirmou ela.

O coletivo conta com acervo de mais de dois mil exemplares, formado 80% por livros de autores brasileiros, como Ana Maria Machado, Thalita Rebouças, Paulo Coelho e Monteiro Lobato. O ônibus-biblioteca Livros nas Praças possui uma porta com acessibilidade para cadeirantes, e também uma cadeira de transbordo para idosos e pessoas com necessidades especiais.

Cerca de 60 livros são em braile para adultos, 120 exemplares em braile para crianças, outros 60 com fonte ampliada para pessoas com baixa visão, além de 20 audiobooks. Os visitantes podem ler no ônibus, ou levar até dois livros, gratuitamente, para casa, apresentando um documento de identidade e comprovante de residência para cadastro no próprio local.

De acordo com a pasta, o projeto segue todas as normas de segurança de prevenção à Covid-19. Há totens com álcool em gel 70% na parte externa do ônibus-biblioteca, mesa exclusiva com máscara e luvas para distribuição gratuita, dispensers com álcool em gel no interior do veículo, termômetro para aferição de temperatura e luz UV para desinfecção do acervo literário.

O Parque Olímpico está localizado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno 3.401, na Barra da Tijuca. O ônibus-biblioteca vai estar no local das 10h às 16h.