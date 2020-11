Seção eleitoral de Queimados teve aglomeração de eleitores Divulgação

Por Karen Rodrigues*

Publicado 16/11/2020 15:37 | Atualizado 16/11/2020 15:40

Rio - O último domingo de eleições foi marcado por aglomerações em algumas zonas eleitorais na cidade do Rio de Janeiro, o que pode contribuir para um aumento no número de casos de covid-19 no município nos próximos dias. Segundo a pesquisadora em saúde do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde do COPPEAD/UFRJ e Membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ, Chrystina Barros, o evento das eleições por si só não vai aumentar o número de caso, mas em conjunto com o comportamento irresponsável da população.

“Infelizmente, nós temos visto os números de casos terem aumentado desde o meado de outubro. É importante lembrar que, até que exista uma vacina, os cuidados precisam ser obedecidos de maneira rigorosa. Os casos estão aumentando exatamente por esse comportamento que beira à irresponsabilidade. As eleições não serão o ponto de contribuição por si, mas sim o comportamento das pessoas que precisam aprender que a doença existe, o vírus se dissemina, e para isso precisamos ter adaptações responsáveis e conscientes, de usar máscaras, lavar as mãos, usar álcool em gel sempre que possível e evitar aglomerações.”, disse a pesquisadora.

Segundo Chrystina Barros, na última apuração do grupo técnico da UFRJ, a taxa de transmissão estava em 1.1, isto é, cada 100 pessoas passando para 110. A pesquisadora explicou, que apesar das eleições, as pessoas não estão mais respeitando o distanciamento social e se protegendo.

“Claro que ontem houve uma mobilização, mais pessoas estavam nas ruas. Em relação aos cuidados, as providências todas foram tomadas, do controle de entrada de pessoas nas sessões, do uso de álcool em gel, mesários com máscara, mas infelizmente as pessoas estão aglomerando a despeito de ser em função das eleições. Para lazer, para shopping, pra rua, em transportes públicos, as pessoas estão descuidando do uso de máscara e da proximidade. Então não vai nos espantar se houver mais casos em duas semanas”, afirma.

Covid-19 em todo o Estado do Rio

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o Rio de Janeiro registra, até esta segunda-feira, 327.455 casos confirmados e 21.301 óbitos por covid-19 no estado. Há ainda 541 óbitos em investigação e 2.165 foram descartados. Entre os casos confirmados, 301.317 pacientes se recuperaram da doença.

Hospitalizações na cidade do Rio

Na cidade do Rio, já são 126.691 casos confirmados e 12.512 óbitos pela doença. De acordo com dados da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a rede municipal possui 881 leitos para covid-19. Deste total, 251 são leitos de UTI. A SMS ainda ressalta que o número de leitos especializados na rede é maior do que a demanda por internações para tratamento da doença.

A taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede SUS, que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais, no município é de 78%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 67%.

Nas unidades da rede municipal, há 464 pacientes internados, sendo 219 em UTI. A rede SUS na capital tem 801 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 395 em UTI.

A SMS afirma que não há fila de espera, pois há leitos para todos os pacientes inseridos no sistema de regulação.

Em toda a rede SUS da Região Metropolitana 1, que engloba a capital e municípios da Baixada Fluminense, 95 pessoas estão em processo de transferência para leitos de Covid-19. Deste total, 36 são para UTI.

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro