Prefeitura do Rio, por meio da Comlurb, montou uma operação especial de limpeza para as eleições Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 16:26

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Comlurb, removeu 90,1 toneladas após o primeiro turno das eleições municipais deste domingo. A ação contou com 1.940 garis e começou por volta das 17h, com apoio de 277 veículos, entre viaturas para varrição mecanizada, lavagem hidráulica e caminhões de coleta e destinação dos resíduos. Em comparação com o mesmo período das eleições em 2016, a remoção teve um volume menor.

Os serviços incluíram varrição e remoção de todo material de propaganda eleitoral. A manutenção de rotina seguiu normal no Rio. A Comlurb também ajudou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com quem assinou um termo de cooperação para ajudar no transporte e colocação das urnas eletrônicas nas Zonas Eleitorais. Nesta operação, 1.016 garis estavam envolvidos, junto com mais de 70 encarregados e supervisores da Companhia que iniciaram o serviço no sábado e finalizaram no domingo.