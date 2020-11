Por O Dia

Publicado 17/11/2020 00:00

A segunda temporada do espetáculo de humor e improviso H.A.R.O.L.D.O, criado pelo ator Fernando Caruso, já chegou ao YouTube. Todos os sábados, às 19h, um grupo de atores se apresenta ao vivo e gratuitamente, com interação com o público por meio do chat. Haroldo, que significa Habilidade de Associação Rápida com Objetos, Lugares e Diálogos Originais, é inspirado no formato inglês de improviso Harold.

A primeira temporada também aconteceu de forma on-line, pelo Zoom, em agosto. Dirigidos por Davi Salazar, os artistas foram alunos formados por Caruso ao longo de dois anos no curso do Teatro O Tablado. A montagem ocorre de forma improvisada. A partir de palavras sugeridas pelo público, os atores desenvolvem histórias inéditas de narrativa cômica. As sessões duram aproximadamente 40 minutos e nunca se repetem.

Idealizador da peça, Marcos Caruso tem experiência com humor, já que participou dos programas Zorra Total e Vai Que Cola, e também com o improviso. Ele ficou nove anos em cartaz com Zé — Zenas Emprovisadas, ao lado de nomes como Marcelo Adnet, Gregório Duvivier e Rafael Queiroga.

Fazem parte do elenco de H.A.R.O.L.D.O, os atores Ana Procópio, Arthur Brasiliano, Diogo Costa, Gabriel Savelli, Giovanna Maia, Layane Karenyna, Leandro Lima, Leticia Vasconcelos, Mariana Cabral, Milena Simões, Ohanna Salles e Pablo Pêgas. A classificação indicativa é de 12 anos. Os espetáculos podem ser assistidos no canal do Teatro Tablado.