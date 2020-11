Há ainda a previsão de raios e ventos moderados a fortes, com velocidade de 18,5 km/h até 76 km/h Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 17:08 | Atualizado 16/11/2020 17:09

Rio - Apesar do calor que fez no início desta segunda-feira, o município do Rio entrou em estágio de mobilização às 16h15 após previsão de chuva moderada a forte nas próximas horas. De acordo com o Alerta Rio, os núcleos de chuva se formaram na Baixada Fluminense e se deslocam em direção à Zona Norte da cidade, podendo atingir a região de Anchieta e Penha. Às 16h50 houve registro de chuva moderada a forte na Ilha do Governador. Em Irajá e no bairro Saúde chove fraco neste momento.

Há ainda a previsão de raios e ventos moderados a fortes, com velocidade de 18,5 km/h até 76 km/h. Às 16h30, foi registrada rajada de vento de 63,0 km/h no Aeródromo do Galeão.

Previsão para os próximos dias

De acordo com o site Climatempo, esta terça-feira (17) será de sol com muitas nuvens. Há também previsão de pancadas de chuva à tarde e a noite. A temperatura máxima será de 31ºC, já a mínima, de 21ºC.

Na quarta-feira, quinta, e sexta-feira o dia será de chuva desde de manhã, até a noite. A temperatura máxima de quarta será de 27ºC, e a mínima 20ºC, já na quinta diminuiu um pouco, com a mínima de 26ºC e a máxima 19ºC. Na sexta-feira a temperatura cai ainda mais. Os termômetros chegarão a 25ºC de máxima e 18ºC de mínima.

No fim de semana, o sol começa a aparecer, porém, com previsão de chuva para o final do dia. No sábado, a temperatura máxima está prevista para 27ºC, e a mínima para 18ºC. No domingo, não haverá nuvens no céu. Os termômetros chegaram a 28ºC de máxima e 21ºC de mínima.

