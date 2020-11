Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em furtos de caixas eletrônicos e estabelecimentos comerciais Divulgação/Polícia Civil

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam oito pessoas, nesta segunda-feira, em Araruama, na Região dos Lagos, acusadas de integrar uma quadrilha especializada em furtar caixas eletrônicos e arrombar estabelecimentos comerciais, como lojas de eletrodomésticos e joalherias.

De acordo com as investigações, os integrantes do grupo criminoso eram do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os bandidos foram localizados em uma casa, em Iguabinha, bairro de Araruama, após um trabalho de inteligência. Havia suspeitas de que planejavam mais um crime.

Com eles foram apreendidos 150 celulares, notebooks, gravadores de vídeo digital (DVRs), câmeras de circuito fechado de TV e uniformes de um dos estabelecimentos furtados pela quadrilha.

Na residência em que os acusados estavam também foram encontradas ferramentas que, segundo as investigações, foram utilizadas para arrombamento e furtos de caixas eletrônicos em cidades da Região dos Lagos e na Região Oceânica, em Niterói. Um dos crimes investigados pelo grupo ocorreu em uma loja de eletrodomésticos, em Cabo Frio.