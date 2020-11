A Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ) lançou uma campanha repudiando a ação publicitária da Disney+ no Morro do Pão de Açúcar Reprodução/Instagram

Por

Publicado 16/11/2020 19:23 | Atualizado 16/11/2020 19:27

Rio - O lançamento da plataforma Disney+, nesta segunda-feira, com hologramas no Morro do Pão de Açúcar, tem dividido opiniões dos cariocas nas redes sociais.

Na 2af (16/11/20), a Disney vai utilizar as paredes rochosas do Pão de Açúcar para projetar um filme publicitário, que além de incomodar a biota local, causará poluição visual no Monumento Natural do Pão de Açúcar, tombado como patrimônio mundial da humanidade. pic.twitter.com/XUzLJvp014 — Ricardo Barros (@rsbcont) November 15, 2020

Publicidade

Mas tem também quem acha que a ideia é uma ótima pedida:

ai que fofo a propaganda da Disney plus no pão de açúcar — Joyce Ribeiro ✨ (@joribeiro_) November 16, 2020

Publicidade

A Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ) postou, neste domingo, nas redes sociais que a ação, além de incomodar a biota (conjunto de seres vivos, flora e fauna) local, "causará poluição visual no Monumento Natural do Pão de Açúcar, tombado como patrimônio mundial da humanidade". A FEMERJ diz ainda que "esta agressão abre um precedente para transformar as montanhas da cidade em letreiros publicitários".

Procurado, o Bondinho do Pão de Açúcar, informa, por meio de assessoria, que não tem qualquer ingerência sobre projeções de marcas nos morros do parque, tanto no Morro da Urca como do Pão de Açúcar. "Não são de competência do Bondinho Pão de Açúcar e sim são tratadas e autorizadas pelos órgãos competentes da Prefeitura do RJ", explica.

Publicidade

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), esclarece que a autorização para a projeção na encosta do Morro do Pão de Açúcar foi concedida com base em avaliação técnica de biólogos, do ponto de vista ambiental, atestando que o evento trará impacto mínimo.

"Os organizadores do evento deram entrada no Carioca Digital seguindo os protocolos necessários para sua realização", diz a nota da SMAC. A Disney+ não retornou os questionamentos da reportagem.