Por O Dia

Publicado 16/11/2020 19:56

Belford Roxo - Com 100% das urnas apuradas, a cidade da Baixada Fluminense já conhece os vereadores. Belford Roxo tem 25 vagas no Poder Legislativo.

Fabinho Varandão (MDB) - 3.789 votos

Armadinho Penélis (MDB) - 3.749 votos

Igor Feio (MDB) - 3.486 votos

Markinho Gandra (PDT) - 3.461 votos

Marcelo Irineu (Republicanos) - 3.272 votos

Nelci Praça (MDB) - 3.101 votos

Rodrigo Gomes (MDB) - 3.094 votos

Sidney Canella (MDB) - 3.046 votos

Dudu Canella (PSL) - 3.043 votos

Tuninho Medeiros (MDB) - 2.937 votos

Matheus Igual a Você (Solideriedade) - 2.933 votos

Cristiane do Sobreira (PP) - 2.871 votos

Rodrigo com a Força do Povo (PRTB) - 2.856 votos

Eduardo Araújo (MDB) - 2.622 votos

Teixeira do Carvão (DEM) - 2.481 votos

Amigo Binho (Solidariedade) - 2.447 votos

Nuna do Waguinho (PSDB) - 2.369 votos

Henrique Farofa (PSL) - 2.297 votos

Igo Menezes (PT) - 2.094 votos

Danielzinho (PL) - 2.004 votos

Telminho (PSL) - 1.952 votos

Regina do Valtinho (PP) - 1.866 votos

Fabinho de Heliópolis (PRTB) - 1.722 votos

Julio Piu (PSDB) - 1.642 votos

Ribeiro (PL) - 1.528 votos