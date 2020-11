Idosa é conduzida por policiais militares à 26ª DP (Méier) acusada de estelionato Divulgação/Méier Presente

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 21:25 | Atualizado 16/11/2020 21:29

Rio – Uma idosa de 71 anos, que usava os animais para pedir doações nas ruas, foi conduzida por agentes do Méier Presente, nesta segunda-feira, à 26ª DP (Méier) e responderá por estelionato. Segundo testemunhas, Irlene Alves de Lima era conhecida na região e em outros bairros por pedir dinheiro para cuidar de cachorros.

Sendo que, de acordo com a polícia e testemunhas, que a mulher usava o valor arrecadado para uso próprio.

Publicidade

O filhote que a idosa usava para o golpe, acabou tendo um final feliz: foi adotado por uma testemunha do caso, segundo os agentes do Méier Presente.

De acordo com o vereador Luiz Carlos Ramos Filho, presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, a idosa, que já tinha sido denunciada várias vezes, costumava ainda a prender os animais na mata no Morro da Covanca. Em uma das ações, aconteceu uma operação com funcionários da Subsecretaria Municipal de Bem Estar Animal, na Covanca, onde foram encontrados vários animais famintos, acorrentados no meio da mata, bebendo água suja e comendo alimentos podres.

Publicidade

"Encontramos animais muito debilitado, acorrentados e abandonados em um local de difícil acesso. É um alívio para toda a proteção animal saber que esta senhora foi encontrada. Que se investigue aquela situação tão triste que vimos no Morro da Covanca. Espero que as pessoas pensem duas vezes antes de cometer atrocidades contra os animais, porque é crime e tem punição", disse Luiz Carlos Ramos Filho.