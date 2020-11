Terça-feira com chuva e vento fortes acompanhados de raios no período da manhã Reprodução/ COR

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 06:35 | Atualizado 17/11/2020 07:07

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização às 5h40 desta terça-feira. Entre 5h e 6h, houve registro de rajada de vento moderado na estação Forte de Copacabana (44,3 km/h), segundo o INMET.



De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva atuavam na região da Costa Verde e se deslocavam em direção ao Município do Rio de Janeiro,. Às 6h34, os núcleos diminuíram a intensidade, mas permanece o deslocamento em direção à cidade do Rio de Janeiro, podendo ocasionar chuva fraca a moderada na próxima hora principalmente na Zona Oeste.

Leitores relatam muito vento na Zona Oeste, em bairros como Campo Grande, Barra da Tijuca, Anil e Realengo.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva e/ou outros fatores.