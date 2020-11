Idoso morto a facadas em São Gonçalo Reprodução Globo

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 08:03 | Atualizado 17/11/2020 14:24

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 63 anos em São Gonçalo. Francisco Carlos Jacinto da Rocha foi encontrado sem vida com uma faca ao lado na Travessa Ideal, no bairro do Mutondo durante a tarde de segunda-feira. Os Bombeiros foram acionados 15h45 e o corpo foi removido ao IML de Tribobó, no município da Região Metropolitana do Rio.

A principal linha de investigação é de latrocínio. Duas testemunhas já foram ouvidas até agora. O corpo foi encontrado por uma vizinha. Segundo a PM, a casa estava revirada quando os militares chegaram ao local. O tamanho da faca encontrada ao lado do corpo chamou a atenção dos policiais.

A Polícia Civil havia informado à reportagem que o nome da vítima era Osvaldo Jacintho da Rocha e que ele tinha 101 anos, mas a informação foi corrigida por delegado responsável da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que equipes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionadas para checar uma ocorrência de homicídio na Travessa Ideal, no Mutondo. Chegando ao local, os policiais encontraram um homem sem vida e uma faca ao seu lado. A área foi isolada e o Corpo de Bombeiros acionado. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga o caso.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Os agentes buscam provas e outros elementos para esclarecer a morte da vítima.

