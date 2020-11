Terça-feira com chuva e vento fortes acompanhados de raios no período da manhã Reprodução/ COR

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 09:07 | Atualizado 17/11/2020 09:47

Rio - A aproximação de uma frente fria deixará o tempo instável no Município do Rio de Janeiro nesta terça-feira (17/11). O dia começa com céu parcialmente nublado, passando a nublado, e há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a partir do período da manhã, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 35°C.



Núcleos de chuva que atuavam na Região da Costa Verde perderam intensidade. No momento, não há núcleos se deslocando na direção da cidade. A previsão segue de chuva a qualquer momento.





Próximos dias

Publicidade

A semana seguirá com tempo instável na cidade do Rio, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva até a madrugada de sábado. As temperaturas ficarão amenas, com máximas de até 30°C.



Ocorrências

Publicidade



Houve uma queda de galho na entrada do Túnel do Joá, sentido Barra. Uma faixa ocupada. Equipes da Comlurb acionadas. Há retenções no local.