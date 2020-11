Clientes reclamam de cobranças indevidas e demora nos serviços Luciano Belford/Agência O DIa

Rio - A vereadora Vera Lins (PP), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, entrou, nesta terça-feira, com uma representação na Promotoria de Tutela de Defesa do Consumidor do Ministério Público, para apurar reclamações contra a Light.

As denúncias vão desde cobrança realizada por estimativa, o que é proibido por lei, até a troca de relógios sem comunicação, autorização prévia do consumidor ou uma visita técnica realizada com antecedência pela empresa. Na maioria das vezes eles são avisados apenas através do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) encaminhado para a residência.

Na representação, Vera - que também é autora da lei n° 6361, que proíbe a cobrança por estimativa - pede também que o MP verifique quais a providências que a empresa vem tomando em relação aos postes em má conservação encontrados em praticamente todas as ruas da cidade, colocando em risco a vida de pedestres e dos motoristas, já que em muitos casos alguns se encontram com as ferragens expostas e perto de caírem sobre a via.

"O que a Light vem fazendo com seus consumidores é no mínimo constrangedor. Em alguns casos, na hora da visita, os técnico da empresa chegam a indagar se ele não tem um secador de cabelo ou ar condicionado, já que o consumo do local é sempre baixo. Em sua maioria são pessoas idosas que acabam sendo expostas aos vizinhos mesmo tendo suas contas em dia. Recentemente um casal foi cobrado em cerca de R$ 8 mil por uma suposta irregularidade. Isso é uma verdadeira covardia. É claro que existem irregularidades, mas não se pode colocar todos no mesmo balaio de gato. A maioria dessas pessoas são corretas e querem pagar o que realmente devem, não o que a empresa acha que eles devem pagar através de cobrança por estimativa ou uma perícia duvidosa", afirmou.



Vera lembra ainda que a maioria das instalações da empresa aqui na cidade não tem um padrão definido, mas isso não quer dizer que em todas as residência exista furto de energia. Para cobrar ao consumidor por um suposto furto de energia, é preciso que a Light prove que ele tenha tido a intenção de lesar a empresa. Ela afirma também que a perícia que a Light realiza nos relógios pode ser vista no mínimo como suspeita; pois se o relógio apresenta um defeito o consumidor não pode e nem deve ser ser cobrado, já que ele desconhece a qualidade do relógio que foi colocado.