Publicado 17/11/2020 13:39

Rio - A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (17) o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio após publicação de vídeo apoiando Crivella. O blogueiro já havia sido preso durante inquérito das fake news e respondia em liberdade, cumprindo medidas cautelares que incluíam a proibição do uso de redes sociais.

No vídeo, publicado nas redes sociais de Crivella dois dias antes do primeiro turno, o blogueiro recomenda o voto no bispo licenciado porque "não se viu um ato de corrupção" em sua gestão.



Proibido de deixar Brasília sem autorização judicial, Eustáquio também chegou a participar ativamente da campanha de Celso Russomano à Prefeitura de São Paulo, acompanhando presencialmente um debate na capital paulista.



O vídeo que ele fez contra Guilherme Boulos (PSOL) foi retirado do ar, após a Justiça Eleitoral julgar o conteúdo como falso.