Tiroteio em Karatê, Cidade de Deus Reprodução/Whatsapp O Dia

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 14:49 | Atualizado 17/11/2020 15:34

Rio - Um tiroteio na localidade conhecida como Karatê, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, assustou os moradores da região na manhã desta terça-feira. Segundo a PM, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram alvos de disparos de criminosos enquanto atuavam em uma ação com o apoio do Inea, em Curicica, mas não houve revide e, até o momento, não há registro de feridos ou apreensões.



A polícia estava usando um veículo blindado antes do tiroteio e as ações seguem em andamento na região. A plataforma Onde Tem Tiroteio, informou que o conflito começou às 11h33, junto com um pedido para que evitem a Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes.