Por O Dia

Publicado 18/11/2020 00:00

A Guarda Municipal iniciou, nesta semana, a capacitação em estágio básico de motociclista com técnicas de pilotagem para 105 agentes, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O curso acontece até o dia 15 de dezembro na sede da corporação, em São Cristóvão, e no Parque Radical de Deodoro, na Zona Oeste.

O objetivo das instruções é capacitar os agentes em conhecimentos teóricos e práticos para o emprego das motolâncias no serviço operacional, visando uma boa conduta de direção defensiva, habilidades em manobras e a condução de veículos de emergência, minimizando os riscos e otimizando a operacionalidade. A expectativa é que o profissional possa chegar aos locais de atendimento de ocorrências com rapidez e segurança.

"Este curso foi implementado após parceria fechada com a Secretaria de Estado de Saúde. O curso vai permitir que os agentes possam trafegar por terrenos difíceis, como becos, ladeiras e escadarias e, assim, chegar com segurança aos locais para atendimento de emergência. Todas essas técnicas serão ministradas pela equipe de instrutores do Grupamento de Guardas Motociclistas", afirmou o comandante da Guarda Municipal, inspetor geral José Ricardo Soares.

Os profissionais foram divididos em seis turmas de 18 alunos. As três primeiras acontecem entre os dias 16 e 30 de novembro e as três últimas entre os dias 1º e 15 de dezembro. A aula inaugural foi realizada com a participação do comandante da Guarda, do secretário municipal de Ordem Pública, Alessandro Carracena, e do coordenador geral do SAMU na capital, Eduardo Lenini Santana.

As aulas teóricas de legislação de trânsito, com orientações sobre regras de circulação viária, e direito administrativo serão ministradas por instrutores da Academia de Ensino da Guarda Municipal. Já a parte prática com as disciplinas de técnicas de pilotagem básica, deslocamento e parada, mecânica básica, avaliação em pista e cone, e avaliação de circuito acontecerá no Parque Radical de Deodoro. O curso terá carga horária total de 40 horas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é administrado pela Fundação Saúde, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES), e pode ser acionado pelo telefone 192 e conta com atendimento de emergência e resgate feito por ambulâncias. O curso foi viabilizado após a assinatura de um termo de cooperação entre a GM e a SES.