Publicado 18/11/2020 00:00

O projeto A Arte Gerando Renda, da ONG Favela Mundo, vai oferecer oficinas gratuitas de maquiagem social e artística, decoração de unhas, tranças afro, turbantes, artesanato e fantasias e adereços, em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado sexta-feira. A iniciativa pretende promover o empreendedorismo, especialmente de moradoras das comunidades do Rio.

O projeto é patrocinado pelo ICTSIRIO, Magellan IP e MetrôRio; apoiado pela prefeitura do Rio, Secretaria Municipal de Cultura e Instituto Invepar; e faz parte da capacitação profissional que, desde 2014, já formou cerca de 1,8 mil alunos, sendo 96% mulheres negras. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as capacitações tiveram que ganhar um novo formato e serão feitas virtualmente, com dez videoaulas lançadas semanalmente. O objetivo é levar cultura, cidadania e oferecer a possibilidade dessas mulheres aprenderem uma profissão.

"A data de início das aulas foi pensada para essa importante semana, uma vez que a maioria das alunas são mulheres negras, moradoras das comunidades do Rio, e o sustento de suas famílias depende delas. O projeto A Arte Gerando Renda já mudou a vida de muitas pessoas e essa edição on-line poderá beneficiar centenas de moradores das favelas da cidade. Até o fim de outubro já tínhamos mais de 700 pessoas inscritas", destaca Marcello Andriotti, fundador da ONG.

Quando conheceu a iniciativa, há seis anos, a empreendedora Rosângela Pereira, de 58 anos, estava em busca de aperfeiçoar as técnicas de maquiagem que havia arriscado sozinha, se inscreveu na oficina e fez todas as aulas disponíveis. Como resultado de muita dedicação, tornou-se professora do projeto.

"Fiz o curso em 2014 e me apaixonei pela profissão. Um ano depois, já estava trabalhando por conta própria fazendo maquiagem artística nos barracões de escolas de samba. Foi uma experiência sensacional e de sucesso. Era tanto trabalho que comecei a contratar pessoas para me ajudar. Fui fazendo outros tipos de aulas para me capacitar ainda mais e até passei a dar aulas na ONG. Tive que correr muito atrás dos meus objetivos. Perdi dois maridos, mas não me rendi. Fui lutar e consegui vencer. Agora levo o que aprendi para outras mulheres", conta Rosângela.

A ONG Favela Mundo foi fundada em setembro de 2010 e traz em seu currículo, desde 2014, o reconhecimento pela Organização das Nações Unidas (ONU) de "Modelo de Inclusão Social nas Grandes Cidades", no World Cities Day, em Nova York, além de representar o país em outros eventos nos Estados Unidos, Canadá, México, Cuba e Marrocos.

As aulas começaram na segunda-feira, mas as inscrições ainda podem ser feitas, por meio do link divulgados no Facebook, Instagram e YouTube da ONG. Outras informações podem ser conferidas pelo WhatsApp, no número (21) 2236-4129.