Publicado 17/11/2020 16:42 | Atualizado 17/11/2020 17:22

Rio - O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) enviou, nesta terça-feira, dois ofícios à Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) com denúncias feitas por profissionais sobre escolas fechadas por causa do coronavírus e a falta de estrutura sanitária em algumas unidades da rede. Além de pedir providências, o documento enviado pelo sindicato reafirma o risco da volta às atividades presenciais nesse cenário de a pandemia.

O Sepe também reportou as denúncias e reivindicações à Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e à 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital e Vigilância Sanitária Municipal. Nesta segunda-feira, em assembleia virtual, os profissionais da área que atuam no município decidiram manter a greve em defesa da saúde e contra o retorno às atividades presenciais escolares juntamente com a manutenção das atividades remotas.



Nesta quarta-feira, haverá um ato simbólico da 'Greve em Defesa da Vida', às 11h, na prefeitura do Rio, seguindo as instruções de distanciamento social e o uso da máscara. Os profissionais também vão cobrar pela divulgação da data de pagamento do 13º salário. A manifestação será transmitida pelas redes sociais do sindicato. Na quinta-feira haverá uma plenária online da comunidade escolar. Na próxima terça-feira, dia 24, a categoria realizará nova assembleia virtual.

