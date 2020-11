Túnel Santa Bárbara Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 09:01

Rio - Uma perseguição terminou com troca de tiros e duas pessoas presas, na noite desta quarta-feira, no Túnel Santa Bárbara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Pessoas que passavam no local relataram um tiroteio na galeria do túnel, sentido Catumbi, que precisou ser fechado. Poucas horas antes, um motociclista foi baleado em uma tentativa de assalto na Glória, próximo da região

fotogaleria

Publicidade

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) foram acionados por conta de suspeitos que realizavam roubos em um carro em Laranjeiras. Os PMs fizeram um cerco na região e quando os suspeitos tentaram fugir pelo Túnel Santa Bárbara, houve perseguição e troca de tiros.

O motorista do carro roubado perdeu a direção e colidiu no interior do túnel e os dois criminosos foram presos. A PM apreendeu dois revólveres, cinco celulares e diversos pertences que estavam no interior do veículo.

Publicidade

O acesso ao túnel, no sentido Centro só foi liberado às 21h45.