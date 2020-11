Reprodução Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 11:55 | Atualizado 19/11/2020 13:27

Rio - Com aumento de infecções, a Secretaria Estadual de Saúde anuncia 83 novos leitos para covid. Serão disponibilizados 83 leitos: 42 no Hospital Municipal São José, em Duque de Caxias, 25 no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), 12 no Instituto Nacional de Infectologia (INI), três no Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC) e um no Hospital Estadual Anchieta (HEAN).

Outra medida adotada é a ampliação da testagem. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou ao jornal O DIA que está unificando as informações sobre as unidades municipais aptas a realizar os exames, de forma a ter maior controle sobre a oferta de testes rápidos à população.

"A partir de agora, a Secretaria de Saúde vai nos hospitais checar os leitos, fiscalizar. É a função da secretaria. Desse modo a gente pode conseguir mais leitos. O hospital modular que eu fui visitar essa semana com o pessoal do Ministério Público está pronto para abrir 300 leitos se forem necessários", diz o secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Chaves.

Nesta quinta-feira (19), a taxa de ocupação, considerando todas as unidades da rede estadual destinadas à Covid-19, está em 27% em leitos de enfermaria e 57% em leitos de UTI. No total, na rede pública, 131 suspeitos ou confirmados de coronavírus aguardam transferência para leitos de internação, sendo 59 para enfermaria e 72 para UTI, que podem ser regulados para diferentes redes, seja ela municipal, estadual ou federal.

A SES ressalta que não há falta de leitos para Covid no estado e diz que a fila de espera por leitos ocorre porque, para pacientes com comorbidades, a Central Estadual de Regulação busca vagas que contemplem todas as suas necessidades clínicas, garantindo a assistência especializada a cada caso.

Município do Rio

A Prefeitura do Rio abriu 20 leitos de UTI nesta semana para suprir os 30 leitos fechados no Hospital Federal de Bonsucesso . A estratégia faz parte do Plano de Contingência da Prefeitura para monitorar o enfrentamento ao coronavírus na cidade. A rede municipal possui 901 leitos para Covid-19. Deste total, 271 são leitos de UTI.

Houve um aumento de cerca de 20% nos atendimentos na Atenção Primária e na Rede de Urgência e Emergência nas últimas duas semanas. Isso se refletiu em 10% de aumento nas internações. A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS, que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais, no município é de 81%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 73%.

A Prefeitura ainda ressalta a importância de manter os cuidados individuais para reduzir a propagação do vírus, como evitar aglomeração, usar máscara e seguir as regras de higiene.



Hospitalizações

Nas unidades da rede municipal, há 552 pacientes internados, sendo 250 em UTI. A rede SUS na capital tem 903 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 421 em UTI. Não há fila de espera, pois há leitos para todos os pacientes inseridos no sistema de regulação.

Em toda a rede SUS da Região Metropolitana 1 - que engloba a capital e municípios da Baixada Fluminense, 134 pessoas estão em processo de transferência para leitos de Covid-19. Deste total, 46 são para UTI.

