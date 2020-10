Paciente são transferidos para outras unidades de saúde Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 17:59 | Atualizado 27/10/2020 20:01

Rio - Após um incêndio atingir o Hospital Federal de Bonsucesso na manhã desta terça-feira , 24 pacientes que estavam na unidade foram transferidos para a rede municipal de saúde. De acordo com a prefeitura, as transferências foram feitas para oito hospitais. Hospital de Campanha do RioCentro (9), Hospital Souza Aguiar (2), Hospital Ronaldo Gazolla (3), Hospital Evandro Freire (2), Maternidade Fernando Magalhães (2), Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda (2), Hospital da Mulher Mariska Ribeiro (1) e Centro de Emergência Regional do Leblon (3).

Além disso, a prefeitura informou que o Hospital de Campanha do Riocentro disponibilizou 64 leitos, sendo 50 de enfermaria e 14 de terapia intensiva. Nove ambulâncias (três básicas, duas UTI e quatro cegonha) da Secretaria Municipal da Saúde atuaram nas transferências.

Publicidade

O socorro

Publicidade

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel do Fundão foram acionados às 9h50 para a ocorrência. No local, houve movimentação intensa de ambulâncias para fazer transferências de pacientes e de funcionários que carregavam equipamentos, e estruturas como sofás.

O edifício atingido pelo foi incêndio foi o prédio 1, onde ficam as enfermarias e são realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.

Publicidade

Segundo o Hospital Federal de Bonsucesso, a brigada de incêndio da unidade removeu 162 pacientes da enfermaria do prédio 1 para o prédio 2 até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 289 pacientes estavam internados na unidade, dois morreram, 143 já foram transferidos e outros 144 ainda serão levados para outros hospitais.

Alguns pacientes foram realocados na área externa no fundo do hospital. Eles ficaram deitados em colchões no chão. Lençóis foram pendurados para conferir alguma privacidade aos pacientes. Um contêiner ao lado do prédio 2 também recebeu equipamentos e pacientes evacuados da emergência.

Publicidade

A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local do incêndio para realizar a perícia.