Pacientes foram transferidos da unidade após incêndio que atingiu o prédio 1 Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 16:50 | Atualizado 27/10/2020 19:57

Rio - Subiu para dois o número de mortos após incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso , na Zona Norte do Rio. A segunda vítima, identificada apenas como uma senhora de 83 anos, estava internada com covid-19 e em estado grave no CTI Coronariano. Mais cedo, uma paciente de 42 anos, identificada como Núbia da Silva Rodrigues, morreu. Ela, que também estava internada com covid-19 e em estado grave, saiu com vida e veio a falecer a caminho do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.

O incêndio que atingiu a unidade de saúde começou por volta das 9h30. Bombeiros de pelo menos 13 unidades atuaram para combater as chamas. Agentes do quartel do Fundão foram acionados às 9h50 para a ocorrência. No local, houve movimentação intensa de ambulâncias para fazer transferências de pacientes e de funcionários que carregavam equipamentos, e estruturas como sofás.

O edifício atingido pelo incêndio foi o prédio 1, onde ficam as enfermarias e são realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.

De acordo com a assessoria da unidade, ao todo, 289 pacientes estavam internados na unidade, dois morreram, 143 já foram transferidos e outros 144 ainda serão levados para outros hospitais.