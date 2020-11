Por

Publicado 20/11/2020

No primeiro debate do segundo turno, ontem à noite, na Band TV, os candidatos Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos) falaram sobre saúde, obras públicas e o combate à covid. Mas o que marcou foram os ataques. Paes chamou Crivella de 'pai da mentira', questionando os números positivo que o prefeito apresentava de seu governo.

No segundo bloco, o candidato Crivella disse que, como prefeito, enfrentou muito bem a pandemia e chamou Paes de "madrinha da mentira". Paes criticou a falta de medicamentos em postos de saúde da família, no governo Crivella, e afirmou que priorizou a saúde em sua gestão.

Crivella disse que repassou mais dinheiro para as creches ao tirar dinheiro no carnaval, e acusou o adversário de gastar 150 milhões com a Rede Globo. Paes destacou o carnaval como um bem cultural que traz retorno para a cidade, e lembrou a ligação de Crivella com a TV Record (do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal).

Por mais de uma vez, Eduardo Paes pediu direito de resposta por ter sido ofendido por Crivella.

Mobilidade urbana também foi um dos temas fortes do debate, já que é uma das maiores reclamações dos cariocas. Paes chamou a atenção para os ônibus, cuja frota tem muito tempo de uso, e acusou Crivella de não cobrar que as empresas melhorem o serviço.

Em um dos direito de resposta a que teve direito, Eduardo disse: "Sou ficha limpa, não pesa nenhuma acusação contra mim."

Crivella terminou o debate dizendo que fez um bom governo mesmo tendo começado no vermelho. Citou seu enfrentamento da pandemia e perguntou se os eleitores arriscariam tudo isso votando no adversário. Já Eduardo ressaltou que os últimos anos foram difíceis para a população, e falou sobre o aumento de violência nas ruas e o desmonte dos BRTs. "Não é uma discussão sobre ideologia é uma discussão sobre o futuro da cidade." "Crivella nunca mais", citou.