Rio - Uma perseguição policial acompanhada de troca de tiros deixou os moradores do bairro Pilares, na Zona Norte do Rio, assustados na noite desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, criminosos em um carro roubado não respeitaram uma ordem de parada dada por policiais do 3º BPM (Méier). Tudo aconteceu próximo ao estadio Engenhão.

A assessoria da PM informou que os agentes notaram que os ocupantes do veículo estavam em atitude suspeita. Na tentativa de abordagem, houve disparos na direção dos policiais. Em seguida, os criminosos fugiram pela Avenida Henriete de Holanda Amado, sentido Engenho de Dentro. No bairro vizinho, o condutor perdeu a direção e colidiu.

Ainda segundo a polícia, os bandidos conseguiram fugir roubando outro carro. O veículo colidido foi apreendido e a ocorrência foi encaminhada para a 24ª DP.