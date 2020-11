Motoristas enfrentam trânsito lento na Ponte Rio-Niterói na saída do feriado Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 09:29 | Atualizado 20/11/2020 10:14

Rio – Motoristas que optaram em sair do Rio nesta sexta-feira (20) para o feriado da Consciência Negra encontram engarrafamento nas principais rodovias.



Na Ponte Rio-Niterói, o tempo de travessia sentido Região dos Lagos chegou a ser de 26 minutos, até às 9h. A concessionária Ecoponte, que administra a via, diz que a lentidão ia do vão central até a praça do pedágio. Às 10h, o tempo de travessia diminuiu para 13 minutos.



Na BR-101, o trânsito flui normalmente na saída de Niterói. Há informações de lentidão nas proximidades do trevo de Manilha, em Itaboraí. A concessionária autopista Fluminense alerta para que os motoristas estejam atentos aos bolsões d'água formados por conta da chuva que atinge o estado há pelo menos seis dias seguidos.



Nas rodovias Presidente Dutra e Washington Luiz e transito segue sem complicações.



Na Avenida Brasil, há registros de acidentes que dificultam a entrada de veículos na região central do Rio. A Linha Vermelha também apresenta congestionamento em alguns pontos.



Na Rodoviária do Rio, a movimentação é intensa agora pela manhã. Os destinos mais procurados são as regiões Serrana e dos Lagos.



TEMPO RUIM NO FERIADO



A previsão é de chuva para esta sexta-feira. O sol deve aparecer no fim de semana, mas a previsão é de chuva isolada. A temperatura deve ficar na casa de 24ºC.



Na capital, por conta da chuva que caiu durante a madrugada, há ruas alagadas.



Em São Gonçalo, na região Metropolitana, há pontos de alagamentos em vários bairros.