Bolsões d'água foram formados na cidade devido às chuvas Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 11:19 | Atualizado 20/11/2020 11:20

Rio - Desde o último domingo, a cidade do Rio de Janeiro está enfrentando chuvas diárias. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o município está em estágio de mobilização, desde às 5h40 de terça-feira, devido às condições do tempo. A chuva forte que assolou a cidade na noite de quinta-feira e seguiu pela madrugada desta sexta-feira ainda causou transtornos aos cariocas.

Uma árvore caiu na Serra da Grota Funda, na Zona Oeste do Rio, e atrapalhou o trânsito no local. A via sentido Santa Cruz foi interditada.

ATUALIZAÇÃO - SERRA DA GROTA FUNDA: devido à queda de árvore, sentido Stª Cruz, tráfego interditado em ambos os sentidos, próximo ao KM 1. Desvio pelo Túnel Vice-Pres. José de Alencar (Túnel da Grota Funda). CET-Rio atua no local. Comlurb, e Light acionadas. #viasexpressas pic.twitter.com/BLQo4mgNgS — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 20, 2020

Na Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão, bolsões d’água foram formados na pista lateral, sentido Centro, devido a grande quantidade de chuva.

AV. FRANCISCO BICALHO | Atenção, motoristas! Há um bolsão/acúmulo de água na pista lateral, sentido Centro, em São Cristóvão, na altura do Detran. Equipes acionadas. pic.twitter.com/D5QGvGMyuE — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 20, 2020 De acordo com informações do COR, há acúmulo de água também na Avenida Presidente Vargas, altura da Cidade Nova, e na Estrada da Barra da Tijuca, em Itanhangá, sentido Rio das Pedras.

CIDADE NOVA | acúmulo de água ocupa parcialmente a Av. Pres. Vargas, na altura da Cidade Nova, em ambos os sentidos. #centro pic.twitter.com/1hrXQB4Bai — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 20, 2020

ITANHANGÁ | acúmulo de água ocupa parcialmente a Estrada da Barra da Tijuca, na altura do Condomínio Itanhangá Hills, no sentido Rio das Pedras. #zonaoeste pic.twitter.com/OU5ugn2h1u — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 20, 2020

Previsão do tempo

Segundo o Alerta Rio, nesta sexta-feira, o transporte de umidade do mar para o continente mantém o tempo instável na cidade. A previsão é de céu encoberto, com chuva fraca a moderada isolada de manhã e à tarde e chuva fraca isolada à noite. Os ventos estarão predominantemente moderados e as temperaturas seguirão estáveis em relação à quinta-feira, com mínima de 18°C e máxima de 26°C.

Os próximos dias serão de tempo instável no Rio, com predomínio de céu nublado e previsão de chuva até a madrugada de terça-feira. Temperaturas amenas, com máxima prevista de 29ºC.