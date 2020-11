PM baleado foi socorrido para o Pronto Socorro Geral de São Gonçalo Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 11:10 | Atualizado 20/11/2020 11:19

Rio - Um policial militar foi baleado no queixo durante uma tentativa de assalto ocorrida na madrugada desta sexta-feira (20), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta das 4h, na Rua Ferreira da Silva, no bairro Camarão.

O sargento Marcelo Fagundes Alvarenga, lotado no 12º BPM (Niterói), foi socorrido elevado para o Pronto Socorro de São Gonçalo, no Centro. Ele precisou ser transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê.

O quadro médico dele é estável, sem necessidade de medicamento para controlar pressão, segundo a direção do Pronto Socorro.

Em nota a PM disse que foi acionada para o local por conta de uma troca de tiros. Lá, constataram que um agente de segurança havia sido atingido e que os autores dos disparos conseguiram fugir.

