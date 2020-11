Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:41 | Atualizado 20/11/2020 13:42

Rio - Ainda há vagas para o mutirão do Detran-RJ, que ocorre neste sábado (21). São mais de 4.600 vagas para primeira habilitação que ainda estão disponíveis, cerca de 1.200 na capital e 3.400 em outros 36 municípios. A ação marca a reabertura de 19 postos de habilitação que estavam fechados e voltam a operar a partir deste fim de semana. O atendimento acontecerá em 60 unidades do estado, das 10h às 17h. É preciso realizar agendamento prévio pelo site www.detran.rj.gov.br para que não haja aglomeração nos postos.O Detran também informa que a unidade de São Gonçalo, que receberia o mutirão neste final de semana, não poderá realizar a ação por determinação da prefeitura. A decisão se deu após a publicação do Decreto Municipal 342/2020, nesta quinta-feira (19), que orienta o aumento das medidas restritivas nas repartições públicas daquele município até o dia 27 de novembro.Todos os usuários agendados no mutirão deste sábado para o serviço de primeira habilitação em São Gonçalo poderão realizar o procedimento na próxima segunda-feira (23), na sede do departamento, no centro do Rio, respeitando o mesmo horário que estariam agendados no sábado.Sobre os agendamentos já realizados para as unidades de serviço localizadas em São Gonçalo, a partir de segunda-feira (23), o Detran-RJ tomou as seguintes providências:Identificação Civil: Todos os usuários agendados para os postos do Rocha e de Neves foram transferidos para o Niterói Shopping, localizado na Rua da Conceição, 188.Veículos: Os agendamentos para o posto de vistoria de Neves terão novas datas. Os serviços marcados para os dias 23, 24, 25, 26 e 27/11 serão atendidos nos dias 30/11, 01, 02, 03 e 04/12 respectivamente. Os usuários serão informados sobre a alteração dos agendamentos.Habilitação: A sede do departamento, no Centro do Rio, vai realizar o atendimento dos clientes agendados nas unidades de Neves e do Rocha, sempre no dia seguinte ao agendamento, mas respeitando o horário marcado. Ou seja, os usuários marcados para segunda-feira serão atendidos na terça-feira, os agendamentos de terça-feira serão atendidos na quarta-feira e assim consecutivamente.Prova prática: Os exames práticos de direção serão remarcados para outras datas e os candidatos serão avisados.Ciretran: Os serviços já agendados serão remanejados para datas a partir do dia 30. Após a reabertura, os usuários poderão retornar a unidade em até cinco dias úteis sem necessidade de novo agendamento.