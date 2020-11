Ato começou às 16h na Praça da Cinelândia, no Centro do Rio Divulgação

Publicado 20/11/2020 16:56

Rio - Nesta sexta-feira, um ato na Cinelândia vai lembrar o Dia da Consciência Negra, o aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, que foi uma das maiores lideranças quilombolas e símbolo da resistência contra a escravidão e o Dia Internacional da Lembrança Transgênero.

Organizado pelo Fórum Estadual de Travestis e Transexuais, o evento, que acontece a partir das 16h na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro do Rio, terá uma exposição com nomes das vítimas fatais de transfobia no Brasil, em defesa de vidas negras e trans. Haverá ainda ato público com representantes de movimentos sociais e intervenção cultural.

Desde 1999, 20 de novembro é lembrado internacionalmente como o Dia Internacional da Memória Transgênera. O objetivo da data é lembrar do assassinato brutal de Rita Hester, mulher trans afroamericana, assassinada em 1998 em Massachusetts, ano que a TGEU inicia o monitoramento global dos assassinatos por crimes de ódio, contra pessoas trans e travestis.

No Brasil, a data começou a ser lembrada em 2011 através do Grupo Transrevolução. Nesse mesmo ano, a ONG passou a fazer o levantamento de pessoas transvestigeneres (palavra hoje usada no Brasil para definir Travestis, Transexuais e Transgeneres).

Atualmente, este levantamento é feito pela ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexais) e REDTRANS BRASIL( Rede Nacional de Pessoas Trans).

Através desse levantamento foi identificado que mais de 80% das trans assassinadas no Brasil, são negras, conjuntamente este dia é Dia da Consciência Negra no Brasil.