Número de óbitos por coronavírus continua em queda apesar de alta de casos Divulgação

Por O Dia

Rio - O medo de um expressivo aumento no número de casos de covid-19 já toma conta da maior parte dos cariocas. Pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta sexta-feira (20) aponta que 58% dos entrevistados acreditam que os casos de coronavírus no Rio devem aumentar no ano que vem.



Os que acreditam que não haverá piora são 37%; outros 5% dos entrevistados não souberam opinar.



Os jovens são os que mais temem uma nova onda: 66% dos entrevistados entre 16 e 24 anos são pessimistas sobre uma piora em 2021. Entre os mais velhos, 54% dos idosos com mais de 60 anos creem em outro surto.



Ao todo, o estado do Rio tem 334.514 casos confirmados e 21.806 óbitos por coronavírus. Na capital, são 129.631 casos e 12.844 mortes.