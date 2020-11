Rio tem quase 22 mil mortes por covid-19 Reprodução

20/11/2020

Rio - O estado do Rio registrou 132 novos óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Outras 415 mortes estão em investigação. A pasta divulgou também 2.401 novos casos da doença.



Após sete meses de pandemia, o Rio de Janeiro registra 21.938 óbitos pela doença e 336.915 casos confirmados. Na capital, são 130.635 casos e 12.923 mortes.



Apesar da incerteza sobre um possível aumento no número de casos, a secretaria de Saúde informou que ainda não decretou que irá reavaliar a flexibilização. Em nota, a pasta disse que "o monitoramento da doença é feito permanentemente em todos os municípios do estado. A qualquer momento a flexibilização pode ser reavaliada, mas ainda não há informação concreta sobre isso".



Hospital de campanha



Preocupada com uma nova onda de Covid-19, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro recorreu para que o Município do Rio não encerre o funcionamento do hospital de campanha do Riocentro e afirmou que está monitorando de perto a fila de espera para internação no estado e no município.



Em nota, a Defensoria afirmou ainda que "foram expedidos ofícios para as unidades com leitos disponíveis para que sejam integralmente cedidos à regulação conforme determinado pela Resolução SES 2183/2020"



Rede particular



Algumas unidades da rede privada já demonstram preocupação com o aumento de casos. O Hospital Unimed-Rio informou que, em outubro deste ano - já com um viés de alta em relação aos meses anteriores -, registrou 60 internações de pacientes com covid-19, e que de 1 a 18 de novembro, foram registradas 65 internações de pacientes com a doença na unidade.

A unidade dispõe de 55 leitos destinados ao atendimento da covid-19 no momento, divididos entre intensivos e não intensivos, com previsão de aumento na próxima semana. Segundo a direção, esses setores apresentam taxa de ocupação próxima dos 90%.