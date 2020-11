Por O Dia

Rio - Um confronto entre traficantes e policiais militares assustou moradores da Vila Kennedy e deixou um suspeito ferido na tarde desta sexta-feira (20).

De acordo com a corporação, policiais do 14º BPM (Bangu) foram atacados na Vila Kennedy e, em seguida, houve confronto na Praça Miami, ponto movimentado na entrada da comunidade. Um suspeito foi ferido e socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Segundo a polícia, ele usava tornozeleira eletrônica por estar em liberdade condicional por roubo. Com o suspeito, uma pistola .40 e munições foram apreendidas.

Em nota, a PM informou que, durante o confronto, outra equipe foi deslocada e, "ao passar pela Praça Miami, deparou-se com indivíduos armados, que fizeram disparos contra os policiais. Houve reação. Após cessarem os tiros, um indivíduo foi encontrado ferido e uma pistola calibre .40 com carregador e munições foi apreendida". A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).