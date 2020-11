Embarcação naufragou durante a madrugada desta sexta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 20:33 | Atualizado 20/11/2020 21:04

Rio - Uma embarcação com 18 tripulantes naufragou na região do Cabo de São Tomé, na Bacia de Campos, por volta das 4h55 da madrugada dessa sexta-feira. De acordo com a empresa responsável pela embarcação, OceanPact, todas as pessoas foram resgatadas com balsas salva-vidas. Ainda segundo a empresa, nenhuma vítima ficou ferida. Ainda não há informações sobre o que causou o incidente.



"Nossos times de gestão de emergência (IMT) e crise (CMT) foram acionados e o comitê de investigação de incidente definido. A Marinha do Brasil já foi devidamente informada sobre o caso", dizia uma nota feita pela OceanPact.



Publicidade

Além disso, a empresa informou que está prestando todo o apoio necessário aos tripulantes e a seus familiares e que está à disposição para esclarecimentos que se façam necessários às autoridades.