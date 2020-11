Polícia prende cinco suspeitos na Praça Seca Divulgação / Polícia Militar

Publicado 21/11/2020 12:01

Rio - Cinco suspeitos foram presos durante um tiroteio, na noite desta sexta-feira, na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Em nota, a Polícia Militar afirmou que grupos criminosos armados entraram em confronto e agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizaram uma varredura na região e prenderam os suspeitos.

Com eles, foram apreendidos dois fuzis, 313 munições, 12 carregadores de fuzis e duas granadas.

Nas redes sociais, moradores relataram uma intensa troca de tiros durante a noite desta sexta-feira e madrugada de sábado. Os relatos informar que os primeiros disparos foram ouvidos às 23h45 nas ruas Capitão Machado e Barão. Um novo tiroteio também foi registrado horas depois, por volta das 2h30.