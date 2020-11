PMs resgataram a vítima e prenderam o sequestrador em flagrante Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 21/11/2020 12:25 | Atualizado 21/11/2020 12:51

Rio - Uma mulher, que estava sendo mantida em cárcere privado, na Comunidade da Vila Vintém, em Realengo, Zona Oeste do Rio, foi resgatada por policiais militares do 14° BPM (Bangu) e do 41° BPM (Irajá), na madrugada deste sábado. O homem responsável pelo crime foi preso em flagrante pelos agentes.



A própria jovem conseguiu acionar a polícia, na noite de sexta-feira, quando o seu sequestrador saiu da casa, localizada na Rua General Gomes de Castro. Aos militares, a vítima contou que foi raptada no início da semana e estava sendo mantida refém havia cinco dias.



De acordo com informações do G1, a mulher contou que neste período, foi agredida e violentada pelo homem, que não lhe dava comida e nem água. Segundo ela, ele a acusou de furtar R$ 2500 de sua casa e a ameaçou de morte, caso ela não arrumasse esse valor até às 8h deste sábado.

A jovem ainda informou que conhecia o homem apenas de vista, já que conversavam no horário do almoço, numa praça. Numa dessas conversas, houve um tiroteio e ela foi se abrigar na casa dele, que fica em frente à praça. O homem então afirmou que havia sumido o dinheiro e a sequestrou.



O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão mediante sequestro e lesão corporal.