Rio - Policiais da 14ª DP (Leblon) prenderam, neste sábado, um homem acusado de agredir a própria avó. Ele batia na cabeça dela com uma garrafa, desferia chutes e a queimava com cigarros. Ele foi capturado no Leblon, na Zona Sul, após monitoramento do setor de inteligência e em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça.

De acordo com as investigações, o preso possui histórico de delitos semelhantes e já praticou outros crimes previstos no Estatuto do Idoso contra sua avó, em 2017, e uma lesão corporal contra sua própria mãe, em 2019.

Além disso, o acusado possui passagens pela polícia por injúria preconceituosa, vias de fato e ameaça.