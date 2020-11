Evento musical na Marina da Glória reúne multidão e desrespeita protocolos de segurança Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 07:32 | Atualizado 23/11/2020 07:36

Rio - Apesar do aumento no número de casos da Covid-19 e da lotação nos leitos destinados para pacientes diagnosticados com a doença, o fim de semana, no Rio, foi de cenas que desrespeitam as determinações das autoridades de saúde. Várias festas causaram aglomerações, o que facilita a propagação do novo coronavírus. Muita gente foi flagrada sem o uso de máscara.



Na Marina da Glória, ma Zona Sul do Rio, um evento musical reuniu milhares de pessoas. O show prometia todos os cuidados de higiene para conter a disseminação do vírus, mas não houve.



A Marina da Glória informou que o evento Lovepark teve todas as licenças para a realização. Sobre os cuidados de higiene, a Marina da Glória diz que os produtores foram notificados e serão multados por não cumprirem os protocolos sanitários.

A empresa organizadora da Lovepark Rio disse que o evento está regulamentado e que vai redobrar a atenção.



Houve aglomeração em uma festa a céu aberto na Avenida Niemeyer. Na Barra da Tijuca, no campo de golfe olímpico também foi registrado superlotação em um festa fechada.



Os eventos foram liberados pela prefeitura do Rio.

Em nota, a prefeitura do Rio informou que eventos têm que cumprir os protocolos sanitários exigidos contra a Covid-19.



Na Baixada Fluminense, um evento lotou uma casa de shows em Duque de Caxias.



Em Belford Roxo, o prefeito reeleito Waguinho (MDB) comemorou a vitória nas urnas reunindo uma multidão.

TAXA DE OCUPAÇÃO NOS LEITOS

A ocupação de leitos de UTI na capital saltou de 62% e para 92% na rede pública, que incluiu os hospitais municipais, estaduais e federais.