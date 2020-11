Polícia Civil faz operação em Queimados Divulgação

Publicado 23/11/2020 15:04 | Atualizado 23/11/2020 15:08

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira, uma operação de combate à milícia em Queimados, na Baixada Fluminense. Os alvos são criminosos acusados de roubar energia de um condomínio do 'Minha Casa Minha Vida' na região. Segundo a polícia, os criminosos fizeram um "gato" de luz e, além de impedir a Light de realizar serviços na região, faziam os moradores pagar uma taxa de R$ 70 por mês para consumir energia.



A Força-Tarefa foi coordenada por agentes da 55ª DP (Queimados). Através de denúncias e levantamento de informações, a polícia foi até o local junto com uma equipe da Light para desfazer a ligação clandestina de energia. Ninguém foi preso. As investigações para identificar os membros da quadrilha continuam em andamento.