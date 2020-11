Por O Dia

Publicado 26/11/2020 00:00

Atletas de Stand Up Paddle, sejam eles amadores ou profissionais, ainda podem se inscrever para o campeonato Estadual de SUP que acontece domingo, no Reserva Caiçara Beach Lounge, entre a Lagoa de Marapendi e a Praia da Reserva, na Barra da Tijuca. Os interessados devem acessar o site www.sympla.com.br/estadual-de--sup-reserva-caicara__1042758i até amanhã.

A disputa, promovida pela Rio Ecoesporte, em parceria com a Federação de Stand Up Paddle do Rio de Janeiro (FESUPRJ), trará aos participantes a oportunidade de treino, vivência técnica e contato com a natureza. Os competidores poderão se inscrever em diversas categorias. A prova fará parte do Ranking Estadual de SUP RACE de 2020, importante competição deste segmento esportivo que tem crescido na cidade.

No mesmo dia e local acontece também a Copa VA'A Reserva Caiçara. A competição de Canoa Havaiana oferecerá três categorias: OC1, OC2 e V1. Assinam a direção técnica da prova, os renomados técnicos Dave Maknith e Lana Dunev.

Para Sérgio Tavares, organizar ações esportivas como estas é uma alegria. "Sou um apaixonado por práticas esportivas e o Stand Up tem se consolidado na nossa cidade, ganhando cada vez mais adeptos. Que nosso campeonato possa não só ser uma vitrine para o esporte, como incentivador de novos esportistas", comenta.

A prova contará com a participação da atleta Lena Guimarães, medalhista de ouro no Pan Americano de 2019, em Lima, no Peru.

Outro destaque é o apoio e participação da SOS Lagoas, parceira do Barrabalsas e do Centro de Meio Ambiente do espaço, promovendo ações de limpeza, destinação correta dos resíduos coletados e uso consciente do meio ambiente pelo homem.

A organização informa que mesmo com restrição no número de participantes e sendo esportes individuais e de prática ao ar livre, os protocolos de biossegurança serão aplicados e disponibilizados no local da prova. O regulamento e mais informações podem ser consultados em www.fesuprj.org.br.