Por O Dia

Publicado 24/11/2020 00:00

Até sexta-feira, o MetrôRio oferece vantagens especiais para os clientes do cartão Giro. A GiroWeek vai disponibilizar nove promoções para os passageiros que fizerem recargas a partir de R$ 5 pelo aplicativo do cartão ou pelo site www.giro.metrorio.com.br.

Entre as ofertas estão 30% de desconto em viagens integradas da Uber e 99; R$ 20 de desconto no primeiro pedido do Uber Eats; três meses gratuitos na plataforma Primepass, que dá acesso a ingressos de cinema, filmes e séries com a Paramount e Comedy Central, desenhos com a Nickelodeon e músicas sem limites com a Deezer; além de 8% na Mobly, maior loja on-line de móveis do país.

No pacote de vantagens está também o direito de usar por 30 dias, sem pagar nada, o aplicativo Bebanca, que reúne os maiores jornais e notícias do Brasil; e a utilização por duas vezes, gratuitamente, dos e-Boxes da Clique Retire. Os passageiros ganham ainda 30 dias gratuitos de inglês on-line no Hyper English e 50% de desconto nos serviços de revelação digital, fotolivros e fotoprodutos da Nicephotos. As informações e condições das parcerias estão disponíveis apenas no app Giro MetrôRio.

Para participar, é preciso adquirir o cartão Giro em uma das bilheterias ou em uma máquina de autoatendimento das 41 estações e, em seguida, preencher um cadastro no site ou no app. Quem já possui o cartão, mas nunca usou o serviço de recarga, também deve efetuar o cadastro.

Após realizar uma recarga on-line, o cliente receberá um e-mail com todos os cupons promocionais. As parcerias têm como objetivo estimular o uso de meios digitais para pagamento de tarifas, proporcionando maior agilidade no embarque e a redução de filas, evitando ainda o manuseio de cédulas e moedas, como uma medida para diminuir a possibilidade de propagação do novo coronavírus.

A partir desta semana, quem fizer a recarga no site ou no aplicativo Giro MetrôRio poderá validar os créditos diretamente nas catracas, sem a necessidade de ir aos terminais. A ideia é melhorar a experiência e a jornada dos clientes, dar mais agilidade nos embarques e, principalmente, reduzir filas.

Para validar, basta fazer a recarga e aproximar o cartão Giro na catraca, ao embarcar. A cada utilização do cartão na catraca, será validada uma recarga. Caso o cliente tenha mais recargas, serão validadas nas próximas utilizações.