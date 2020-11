Por O Dia

24/11/2020

A Secretaria Municipal de Cultura e a RioFilme realizam, nesta quarta-feira, a quarta competição do Carioca Games, em Realengo. O evento é gratuito e solidário, em formato de campeonato eletrônico do Brasileirão de Futebol 2020. A iniciativa visa atender crianças e jovens entre 10 e 16 anos de diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro.

"O Carioca Games esteve na Ilha do Governador, Madureira, Grajaú e agora vamos para Realengo, seguindo o objetivo do projeto que é levar diversão segura para as crianças e jovens de diferentes bairros da nossa cidade, estimulando a competição saudável que o campeonato virtual proporciona", disse o presidente da RioFilme, Cesar Miranda Ribeiro.

Para a diversão ser completa e proporcionar entretenimento de qualidade, estão sendo seguidos todos os protocolos e regras de ouro elaboradas pela prefeitura do Rio, de prevenção à Covid-19, com higienização do material utilizado, distanciamento entre os jogadores e equipe técnica. O Carioca Games também conta com a parceria da empresa Golden Arte. O evento acontece às 18h, no Instituto Indelcas - Clube CRIR, que fica na Rua Marechal Marciano, nº 509, em Realengo.