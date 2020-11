Rio de Janeiro

Fiocruz prevê vacinar 130 milhões de brasileiros contra covid em 2021

Segundo a instituição, a previsão é vacinar 65 milhões de brasileiros no primeiro semestre do ano que vem e outros 65 milhões no segundo semestre de 2021

Publicado 23/11/2020 18:29 | Atualizado há 3 horas