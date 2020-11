Tráfico da Vila Kennedy monta 'drive-thru' de drogas Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 10:51 | Atualizado 24/11/2020 11:49

Rio - Homens armados foram flagrados, na manhã desta terça-feira (24), montando um "drive-thru" de drogas na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As imagens são do Bom Dia Rio.



As imagens, feitas por volta das 8h30, mostram diversos pacotes embalados em cima de uma mesa. Há também um sofá utilizado por compradores. Um dos flagrantes chega de moto para comprar entorpecentes.



A comunidade fica à margem da Avenida Brasil.