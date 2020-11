Projeto alcança integrantes das corporações do Estado do Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 13:19 | Atualizado 24/11/2020 13:20

Rio - Policiais Militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) realizam na manhã desta terça-feira (24) uma operação na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. A ação tem o objetivo de verificar denúncias envolvendo roubo de veículos.

Durante a operação, homens armados efetuaram disparos contra policiais. Houve confronto e a Polícia Militar apreendeu uma pistola com carregador e munições.



Até o momento, houve também uma prisão e apreensão de entorpecentes e um rádio comunicador, além da recuperação de um veículo roubado e 300 caixas de cerveja.