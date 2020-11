Detro-RJ realiza leilão de veículos com 219 lotes divulgação

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 14:28

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro-RJ) vai realizar um leilão de veículos na próxima sexta-feira, às 10h, com 226 lotes ofertados. Os lances acontecerão nas presencial e online, com sessões públicas presenciais em Vargem Grande, Zona Oeste. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o uso de máscara é obrigatório, além do distanciamento social.



Quem se interessar em ver os veículos presencialmente pode agendar visita para a próxima quinta-feira, das 10h às 16h, nos pátios de Vargem Grande e Deodoro. Os veículos arrematados devem ser retirados do depósito no estado em que foram adquiridos.