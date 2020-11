Por Karina Fernandes

Publicado 25/11/2020 07:00

Talentos mirins do Rio de Janeiro vão se reunir, na próxima terça-feira, para o desfile solidário Natal do Bem que vai ter toda a renda destinada ao Retiro dos Artistas, na Zona Oeste da cidade. O slogan do evento é O artista de hoje não pode deixar o artista de ontem ser esquecido. Uma das participantes da ação vai ser a pequena Laís Luna, moradora da Taquara, que vem sendo comparada com a atriz Marina Ruy Barbosa, pela sua beleza exótica, seu talento e devido à idade: apenas 9 anos.

Com toda sua meiguice, a atriz já participou de novelas como Jesus, atualmente reprisada em horário nobre, e em Amor Sem Igual, ambas da Record TV. Laís também traz em seu currículo a atuação no curtametragem de suspense Ação de Despejo, como a personagem Poliana. O filme conta a história de uma família misteriosa que decide fazer justiça por conta própria ao receber uma ação de despejo e ver sua casa invadida por proprietários desconhecidos. A menina também fez parte do elendo da peça Pluft, o Fantasminha, como o próprio Pluft.

Laís começou a carreira artística com apenas 4 anos, desfilando. Já participou de campanhas publicitárias e vários desfiles, como o Natal do Bem. A ação é realizada pela MG Kids Produções, do prometer Miltinho Gonçalves. O evento, que acontece no Teatro Clara Nunes, Zona Sul, já está com os ingressos esgotados.

Para a menina, fazer o bem é herança de família: "Desde pequena gosto muito de participar desses eventos solidários. Isso eu aprendi com meus pais. Estou muito feliz e ansiosa para participar de mais esse desfile do Miltinho Gonçalves. Os eventos solidários são muito gratificantes", afirma.

"O slogan mostra que os artistas mirins ajudam a manter viva a lembrança dos atores que tanto contribuíram para o sucesso da profissão, para que não sejam esquecidos. Procuramos sempre criar ações que nos fazem pensar e refletir sobre o amanhã, sobre o quanto precisamos olhar para o próximo", revela Miltinho.

A ação tem como padrinhos os atores mirins Valentina Vieira e Diogo Caruso, mas contará com mais de 180 atores e modelos infantis. O apresentador do evento será o ator Brenno Leone e haverá show do grupo cover Now united Rio. Além de Laís, Matheus Dantas, Laurah Pessanha ('The voice Kids'), Guel Villela, João Guilherme Fonseca, Vittória Seixas, Gui Mendonça, Adriana Tinoco, Marlon Mello, Pedrinho Mello, Alana Cabral, Miguel Bottini, Pablo Barros, Bernardo Liano, Enzo Diniz , Miguel Schmid, Clara Medeiro, João Biel, Bruna Negendak, Arthur Policarpo, Rafael Sun , João Pedro Chaseliov , Theo José , Giulia Gatti, Matheus Dantas, João Victor Menezes e Sofia Budke, entre outros. Todos vão usar a camisa da campanha na hora do desfile. O valor da venda das peças será todo revertido para o Retiro dos Artistas.

Os organizadores afirmam que todas as medidas de segurança para conter a disseminação da pandemia da Covid 19 serão tomadas. "Os participantes menores poderão ter apenas um acompanhante; as máscaras serão obrigatórias, inclusive na hora do desfile; haverá distroibuição de álcool em gel; e não será permitido aglomeração para fazer fotos", detalha o promoter.