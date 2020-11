Inscrições para vestibular da Cederj vão até 9 de maio Divulgação/Marcelo Horn

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 16:35

Rio - As inscrições para o vestibular da Fundação CEPERJ foram prorrogadas. Os candidatos têm até o próximo domingo (29/11) para se inscreverem, são 3.399 vagas abertas para graduação a distância, distribuídas em 17 cursos. As provas estão previstas para serem realizadas em 19 de dezembro.



Os candidatos podem escolher entre licenciatura (Ciências Biológicas, Física, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo), bacharelado (Administração, Administração Pública, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Engenharia Meteorológica) e tecnólogo (Sistemas de Computação, Turismo e Segurança Pública).



Os aprovados vestibular do Consórcio CEDERJ/UAB serão matriculados em uma das instituições consorciadas (Cefet/RJ, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ ou UniRio).



Os cursos ofertados são semipresenciais e utilizam ferramentas de estudo e interação, tais como:



Material didático próprio, especialmente preparado para educação a distância, incluindo impressos, videoaulas e recursos multimeios;



Sistema de apoio à aprendizagem, baseado em duas formas de tutoria: a tutoria presencial, que ocorre no polo regional mais próximo a você, e a tutoria a distância, que conta com mediadores presentes nas salas de tutoria das universidades, aos quais o estudante tem acesso por meio da plataforma CEDERJ e de telefones 0800;



Um processo de avaliação presencial, realizado nos polos regionais, similar àquele utilizado para avaliar os estudantes nos cursos presenciais das universidades;



A plataforma CEDERJ, um ambiente virtual de aprendizagem que disponibiliza ferramentas de aprendizagem que garantem recursos pedagógicos, atividades e interatividade;



Laboratórios didáticos de Biologia, Computação, Física e Química nos polos regionais para atividades práticas